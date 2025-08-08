Así es la Ferrari amarilla que perdió el control y chocó en San Vicente: cuál es su precio

Se trata de una Ferrari 296 GTB amarilla, un superdeportivo híbrido que combina lujo, diseño extremo y tecnología de competición.

Este viernes por la mañana, una Ferrari color amarilla protagonizó un salvaje choque en la ciudad de San Vicente. A pesar de la brutalidad del choque, el conductor del vehículo de alta gama resultó ileso.

El hecho ocurrió en la rotonda de las Rutas 16 y 6. Allí, por motivos que aún se desconocen, una Ferrari color amarilla perdió el control e impactó contra un poste terminando a casi 40 metros de la traza.

El conductor del vehículo de alta gama fue identificado como Diego Martínez, un comerciante domiciliado en Canning. Pese al fuerte impacto, Martínez resultó ileso y se retiró del lugar por sus propios medios.

Así es la Ferrari que protagonizó el choque Según trascendió, se trata de una Ferrari 296 GTB amarilla, un superdeportivo híbrido que combina lujo, diseño extremo y tecnología de competición. Se trata de uno de los modelos más recientes de la firma italiana, con una estética agresiva y líneas aerodinámicas que evocan a las berlinettas clásicas de los años 60.

Ferrari 296 GTB amarilla 1 Ferrari - X Este modelo cuenta con un motor V6 biturbo de 3.0 litros en combinación con un sistema eléctrico, alcanzando una potencia total de 830 caballos de fuerza. Esa configuración le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de más de 330 km/h. El modelo puede superar los 350 mil dólares en el mercado, dependiendo de las configuraciones y el nivel de personalización.