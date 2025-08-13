La Justicia dictaminó 19 años de condena para Claudio Contardi por abusar sexualmente de Julieta Prandi

Este miércoles se conoció el veredicto de la Justicia contra Claudio Contardi por el juicio que inició Julieta Prandi por abuso sexual y psicológico. Pasadas las 11.20, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana sentenció al exmarido de la actriz a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género.

Tras el fallo de la Justicia, los oficiales se llevaron a Contardi detenido. Como si fuera poco, el exmarido echó a su abogado Claudio Nitzcamer, minutos después de conocer la sentencia en su contra.

En tanto, la actriz rompió en llanto y se descompensó en la sala del Tribunal , donde se encontraba en compañía de su familia, de su pareja Emanuel Ortega, y de sus abogados. Rápidamente, los médicos se acercaron para asistirla y aseguraron que actualmente se encuentra bien.

El viernes pasado concluyeron los alegatos de la fiscalía y de la querella. El abogado Fernando Burlando, representante de Prandi, solicitó una condena de 50 años de prisión para Contardi, mientras que el fiscal Christian Fabio requirió una pena de 20 años.

En el transcurso del juicio declararon varios testigos convocados tanto por la acusación como por la defensa. Entre los citados por la defensa se presentaron el jefe de seguridad del barrio privado donde vivieron el acusado y la denunciante, y una psicóloga que respaldó la posición de la querella.

Julieta Prandi declaró en distintas etapas del proceso, reiterando sus acusaciones y señalando que vivió una situación de temor constante hacia su expareja y su entorno. Este lunes, antes de la lectura del fallo, expresó su expectativa de que el caso sirva para que la Justicia evalúe la necesidad de acortar los tiempos de los procesos judiciales y garantice la protección de las víctimas.

Por su parte, el abogado de Prandi, Javier Baños, cuestionó la postura de la defensa de Contardi durante el alegato final, en el que —según relató— se negó la veracidad de los hechos y se minimizó la frecuencia de los abusos denunciados. Baños afirmó que la solicitud de la pena máxima responde a la convicción de que el acusado no podrá reinsertarse socialmente.

En paralelo, el jueves pasado el tribunal rechazó un pedido de la querella para que Contardi quedara detenido de forma preventiva. En este sentido, Baños había argumentado que existía riesgo de fuga, pero los jueces no hicieron lugar a la solicitud.