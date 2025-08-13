Una famosa periodista está en pareja con un conocido empresario

Ángel de Brito compartió en LAM una información que sorprendió a todos y que tiene a una conocida figura de la televisión en la mira.

Los romances en el mundo del espectáculo están a la orden del día. Ángel de Brito dio a conocer en LAM una nueva historia de amor que estaría comenzando y que tiene a una figura de la televisión como protagonista principal y también a un conocido empresario.

"Ella fue a una cena a la casa de él, donde había muchos periodistas que conocemos, algunos amigos y llamó la atención porque tenía familiaridad con el niño de él", comenzó diciendo De Brito en este enigmático. También subrayó que el empresario tiene un prontuario de tener relaciones con personalidades famosas.

Luego, agregó: "Ella es Sandra Borghi y está saliendo con un empresario que es muy conocido porque es socio nada más ni nada menos que de Abel Pintos". El conductor de América confesó que es accionista de CNN Radio y contó que trabajó con él en un momento de su carrera.

Sandra Borghi se encuentra comenzando un nuevo romance Una famosa periodista está en en pareja con un conocido empresario: de quién se trata El nuevo amor de la conductora del noticiero de El Trece tuvo parejas del mundo de la farándula y De Brito las nombró: "Él salió con Mora Godoy, Viviana Canosa, Andrea Guidone". Por su lado, Yanina Latorre contó que también estuvo en una relación con Laura Fidalgo.