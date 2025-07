Sandra Borghi rompió el silencio tras separarse de su pareja y fue contundente: "Nos duele mucho"

En un momento de la noche, la conductora leyó una emocionante carta: "Ya no insisto donde no es o donde no hay con quién. Ya no me quedo sentada si quiero bailar, bailo. Ya no dejo para después de la vida. Ya no es lo que quiero hacer hoy. Ya no digo que me quiero cuidar. Me cuido y listo. Ya no abandono por miedo, voy al frente".