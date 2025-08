Una conocida periodista de El Trece reveló en vivo que es víctima de una angustiosa extorsión

Durante la emisión en vivo del ciclo Puro Show (El Trece), una de sus colaboradoras relató con angustia que enfrenta amenazas por parte de un individuo involucrado en un incidente vial ocurrido semanas atrás, en el que no hubo lesionados, solo un daño material.

"Les voy a contar lo que me está pasando. Hace ya tres semanas estoy siendo extorsionada por una persona con la cual tuve un encuentro fortuito, por supuesto, que fue el siguiente", comenzó a relatar la periodista víctima de extorsión, en el programa. La comunicadora detalló que el hecho sucedió cuando regresaba de un evento nocturno y, al girar en una avenida de Caballito, otro vehículo la obligó a perder el control y chocar.

"Estaba volviendo del cumpleaños de Sandra Borghi y en la avenida Díaz Vélez en Caballito, a 10 cuadras de llegar a mi casa, cuando doblo, me encierra un auto y pierdo el control y choco. Yo conté que había chocado. En la vereda había dos autos estacionados y en doble fila había una moto. Entonces yo me voy sobre la moto. ¿Qué pasa? El chico de la moto no estaba arriba de la moto, estaba abajo, estaba en la vereda. Por lo tanto, no hubo heridos", expresó Fernanda Iglesias con visible angustia.

Según su testimonio, las autoridades que acudieron al lugar descartaron cualquier ilícito: "Vino el SAME. El SAME vino para mí, porque yo fui la que chocó. Yo estaba bien... El chico de la moto me empezó como a gritar. Yo no quise entrar en una pelea, estaba bastante en shock. Me quedé en el auto, no tenía batería en el celular, eran las 3:30 de la madrugada... Viene el policía, mira todo, tomamos todos los datos, el auto que yo tenía era alquilado. Presenté todos los papeles, tenía todo, tenía la licencia vigente, venía despacio y el policía me dijo: ‘Mira, acá no hay ningún delito, te podés ir’", agregó la panelista del programa de chimentos de El Trece.

Fernanda Iglesias contó que es víctima de extorsiones. Video: Puro Show (El Trece) Sin embargo, días después, el dueño de la moto dañada comenzó a contactarla por redes sociales para exigirle dinero. "Me empezó a pedir cosas, me empezó a pedir plata, me dio su alias, me dijo que yo lo tenía que ayudar, porque él era la víctima, que se había quedado solo, que yo no lo había acompañado", denunció. Aunque Iglesias intentó aclarar la situación —"lamento lo que pasó, pero vos estabas bien"—, el hombre insistió con solicitudes económicas bajo el argumento de necesitar "ayuda para conseguir otra moto".