Roberto Pettinato destruyó a Mario Pergolini respecto a su regreso a la pantalla

Sobre el programa de Pergolini , fue categórico: “Yo no lo vi nunca". “Vi La voz argentina ese día. Tampoco lo miraba antes, ni pondría CQC”, confesó. Con sarcasmo, añadió: “Algo a favor de este pobre hombre, bueno, justamente pobre no. Como todo hombre millonario se llena de deudas, pero después se las arreglan”.

Reflexionando sobre la industria, Pettinato señaló la complejidad de estos formatos: “Son programas muy difíciles de hacer. El mundo del espectáculo es como una mosca que nada en champagne, está en la locura de las burbujas y no se da cuenta que se está ahogando”. Y, sin rodeos, sentenció: “Hay gente que se mete en cosas que no son”.

Mario Pergolini en Otro día perdido 7 Desde que arribó a la pantalla de El Trece, Mario Pergolini fue duramente criticado por sus colegas del medio. Foto: captura pantalla Otro día perdido (El Trece)

Recordando que Mario Pergolini exigió “dinero, dinero y dinero” para su regreso, Pettinato sentenció: “Otra cosa, no creo que pueda pedir porque ya Dios no lo escucha ¿Qué va a pedir, talento? Dios dice ‘Ya te dí la oportunidad, era en La TV ataca’”. Finalmente, sobre sus críticas, concluyó: “Si viene de mí, tiene que aprender y pensar que es bueno que yo me haya fijado en él, si viene de cualquiera no. Como se dice hoy, ‘Amigo, salí de ahí’”.