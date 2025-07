Yanina Latorre y Fernanda Iglesias están enfrentadas. ¿La causa?, una acusación de infidelidad contra Diego Latorre. El suceso habría ocurrido hace un año con una mujer que habría sido su compañera de secundaria. A raíz de la situación, Iglesias divulgó información y Latorre no se quedó callada.

Quien saltó a la escena y defendió a la rubia fue Damasia Ochoa, hermana del panelista de LAM, Pepe Ochoa y coach del Bailando 2023. La razón por la que su voz salió a flote sería por un suceso ocurrido hace tiempo en las instalaciones de América. Latorre se habría tomado vacaciones y Damasia ocupó su camarín, algo que disgustó a la periodista. También acusó a Iglesias de rechazarla en reiteradas ocasiones.

image Damasia Ochoa a participado de LAM en reiteradas ocasiones. Créditos: Instagram: damasiaochoa La declaración de Damasia Ochoa Embed - Una expanelista de LAM defenestró a Fernanda Iglesias y contó una intimidad: "Tiene una obsesión con los..." "Puntualmente fue en camarines, no fue al aire, por eso no trascendieron y hoy salgo a decirlo porque Fernanda dice que es mentira. Pero se me metió al camarín, yo tenía el camarín y las maquilladoras de Yanina entonces lo tenía", comenzó su relato, Ochoa.

Luego, detalló cómo fueron las reacciones de Iglesias para con su persona: "Ella entró, 'que su trayectoria, que cómo puede ser, que yo no soy nada, que no tenía camarín para ella sola ni baño privado'. Lo viví más de una vez. La producción me dijo 'cerrá la puerta con llave cuanto estés sola porque Fernanda estaba media incontrolable en ese momento'".

"No es algo lindo de contar, pero ella para desviar el tema saltó con lo de Diego porque es indefendible. Estaría bueno que me escribiera y pidiera perdón, pero tiene mi número y no me escribe", expresó indignada, Damasia.