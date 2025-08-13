El fuerte mensaje de Yanina Latorre tras la condena de 19 años a Claudio Contardi

La conductora de América fue una de las famosas que se expresó luego del veredicto de los jueces.

Julieta Prandi encontró la tranquilidad que necesitaba luego de años de esperar para que se haga justicia por el calvario que vivió durante la relación que mantuvo con Claudio Contardi. El empresario fue condenado finalmente a 19 años de prisión y detenido por personal policial de manera inmediata.

A la salida de los tribunales, Julieta charló con los medios y fue contundente: "Lo primero que les quiero decir es gracias... Siento que la Justicia finalmente escuchó a una sociedad que estuvo de este lado. A los medios que estuvieron difundiéndolo les agradezco de todo corazón, no en mi nombre, sino en nombre de todas las víctimas de violencia de género y abuso".

Los famosos mostraron su apoyo en las redes sociales y Yanina Latorre fue quien compartió un duro mensaje contra Contardi y le deseó lo mejor a Julieta Prandi en esta segunda etapa de su vida que comienza ahora, como lo describió ella ante la prensa: "19 años de prisión para este mierd*. Ojalá Julieta Prandi encuentre algo de paz".