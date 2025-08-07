Una famosa actriz se separó de su pareja a menos de un año de confirmar su relación

La primicia fue brindada por Pepe Ochoa en LAM, quien además reveló los motivos que llevaron a la pareja a separarse

En el clásico enigmático de LAM, Pepe Ochoa reveló una nueva separación en el mundo del espectáculo. Luego de que en el programa compartieran una nota que le hicieron a Santiago Maratea, quien en pocos días debutará como conductor en canal América con Trato Hecho, Ángel de Brito expresó: "Nos quedó pendiente en el enigmático, ¿o lo digo ahora? Porque no va a faltar el bolu** que me lo quiera quemar".

Allí, el panelista del ciclo sacó a la luz la ruptura que sorprendió a todos. "Delfina Chaves se separó de Martijn Lakemeier, su coprotagonista en la serie Máxima", contó el periodista.

Máxima Delfina Chaves y Martijn Lakemeier se separaron. Instagram Delfichaves. Recordemos que Chaves confirmó su relación con Lakemeier en septiembre de 2024, cuando le dedicó un afectuoso saludo de cumpleaños a través de las redes sociales tras coincidir laboralmente en la primera temporada de la serie Máxima, donde interpretan a Máxima Zorreguieta y el Rey Guillermo.

Respecto a los motivos que llevaron a la pareja a separarse, Ochoa comentó: "Se separaron por cuestión de tiempos y de proyectos diferentes. Tuvieron mucho tiempo juntos, se conocieron grabando una serie. Hace tres meses están separados. Ella vivía afuera. Vino para acá y se va a instalar en Argentina”.