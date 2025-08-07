Una famosa actriz se separó de su pareja a menos de un año de confirmar su relación
La primicia fue brindada por Pepe Ochoa en LAM, quien además reveló los motivos que llevaron a la pareja a separarse
En el clásico enigmático de LAM, Pepe Ochoa reveló una nueva separación en el mundo del espectáculo. Luego de que en el programa compartieran una nota que le hicieron a Santiago Maratea, quien en pocos días debutará como conductor en canal América con Trato Hecho, Ángel de Brito expresó: "Nos quedó pendiente en el enigmático, ¿o lo digo ahora? Porque no va a faltar el bolu** que me lo quiera quemar".
Allí, el panelista del ciclo sacó a la luz la ruptura que sorprendió a todos. "Delfina Chaves se separó de Martijn Lakemeier, su coprotagonista en la serie Máxima", contó el periodista.
Recordemos que Chaves confirmó su relación con Lakemeier en septiembre de 2024, cuando le dedicó un afectuoso saludo de cumpleaños a través de las redes sociales tras coincidir laboralmente en la primera temporada de la serie Máxima, donde interpretan a Máxima Zorreguieta y el Rey Guillermo.
Respecto a los motivos que llevaron a la pareja a separarse, Ochoa comentó: "Se separaron por cuestión de tiempos y de proyectos diferentes. Tuvieron mucho tiempo juntos, se conocieron grabando una serie. Hace tres meses están separados. Ella vivía afuera. Vino para acá y se va a instalar en Argentina”.
"La distancia mató el amor", añadió Pepe y adelantó que “tenemos una nota que confirma la separación, no con Delfina”. A lo que Ángel de Brito reveló que se trataba de la palabra de su hermana Paula Chaves y autorizó a que lo pase en su programa de streaming de Bondi.