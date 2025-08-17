La diva de El Trece invitó al presentador luego de su vuelta a la televisión y "La Chiqui" fiel a su estilo le hizo la clásica pregunta al hueso.

Jey Mammón volvió a la televisión con "Medianoche con Jey" programa que se emite en El Nueve y que cuenta con la participación de diferentes invitados. En medio de esto, Mirtha Legrand decidió invitarlo a la "mesaza" y allí le hizo una pregunta que claramente lo incomodó y que tiene que ver con la denuncia que realizó Lucas Benvenuto.

En el inicio de la charla, la conductora de El Trece le preguntó si la había pasado mal luego de esto y allí fue contundente: "Sí, la pasé mal y la pasé bien también porque me encontré conmigo y me encontré con mucha gente a la cual me tenía que acercar más y alejarme de otras personas también".

Después de esto, Mirtha fue al hueso respecto al caso y le consultó al conductor si la violación existió y Jey si bien se incomodó, respondió con una frase que "La Chiqui" le dijo a un invitado años atrás: "No te voy a hacer sentir incómodo, querido, pero por qué mataste a tus padres... La respuesta es no".

Video: Mirtha Legrand incomodó a Jey Mammón Picante: Mirtha Legrand incomodó a Jey Mammón con una filosa pregunta El conductor reveló una infidencia antes de salir al aire con la diva: "Además, antes del aire me dijo 'puedo tocar el tema livianito'". Posteriormente a esto, Mammón sostuvo que "no quiero escaparme a tu pregunta, obviamente te voy a responder que no", también dejó en claro que él siempre quiso poner la verdad sobre la mesa.