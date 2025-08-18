La incómoda pregunta que Mirtha Legrand le hizo en la mesa a Jey Mammon

Mirtha Legrand, fiel a su estilo incomodó a Jey Mammon, quien fue sobreseído en una denuncia por abuso sexual.

Luego del escándalo mediático, Jey Mammon volvió a la televisión con su programa y estuvo en la mesa de Mirtha Legrand. La conductora no dudó en incomodarlo tras haber sido sobreseído por la Justicia. La picante pregunta dejó a todos helados.

Jey Mammon y un momento incómodo Fiel a su estilo, Mirtha Legrand fue directa y le preguntó por el delicado caso sobre su relación con un menor de edad que generó una gran polémica. En concreto, la conductora le preguntó “si la violación existió”. Ante eso, Jey Mammon señaló: “La respuesta es no”.

Mirtha Legrand (3) Mirtha Legrand, sin filtro. Foto: captura de video/ El Trece. “No quiero escaparme a tu pregunta, obviamente, no. Cuando hubo una acusación, no hubo nada detrás de esa acusación de algo que no sucedió hace 17 años. Yo necesitaba poner la verdad sobre la mesa. Quería hablar. Yo no quería que se esfume el tema. La relación fue consentida. Yo estuve con él, y no una vez, muchas. Era mi pareja”, señaló Jey Mammon.

Mirtha Legrand siguió incidiendo y le preguntó si su ex pareja era joven. “Él tenía 16 años cuando lo conocí, hace 17 años. Pero si él iba a la Justicia a contar lo que había pasado, no le iban a tomar la denuncia... Tuvimos una relación. Nos amamos”, añadió Jey Mammon respondiendo a la diva.

“Yo quiero que hagas lo que vos quieras... Lo otro es un debate moral. Esa relación que sí existió plantea un debate moral”, concluyó el conductor en la mesa de Mirtha Legrand.