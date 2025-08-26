La comunicadora fue la primera invitada del ciclo conducido por el influencer y lo sorprendió con una picante consulta.

Esta semana debutó un nuevo formato en Trato Hecho y se trata justamente del especial famosos. En el estreno de este ciclo, Santiago Maratea estuvo acompañado nada más ni nada menos que por Yanina Latorre, panelista de LAM y conductora de "Sálvese Quien Pueda (América).

Días atrás, el propio conductor le reveló a Sergio Lapegüe que por le propuso la idea a la producción de llevar a colegas a participar y le dieron el visto bueno. Lo cierto es que Yanina fue la primera invitada y decidió incomodar al joven con una pregunta muy picante que tiene que ver con su vida privada.

"Supe que le dabas a Guillermina Valdés", expresó y rápidamente Maratea mostró incomodidad en su rostro. Pero esto no fue todo, ya que la panelista fue por más y le consultó sobre una supuesta relación con Eugenia China Suárez, quien ahora se encuentra en pareja y muy feliz junto a Mauro Icardi.

Video: la picante pregunta de Yanina Latorre a Santiago Maratea Yanina Latorre dejó mudo a Santiago Maratea con una pregunta muy íntima: "Le diste a..." "Esta nunca me la contestó, contestámela ahora. ¿Le diste a la China Suárez?", consultó Yanina sin filtro. Antes de la respuesta, la conductora comentó: "Ella me lo reprochó y encima vos me cagast* ahí porque te pregunté si tenía la conc** de oro, vos se lo contaste y ella me re puteó".