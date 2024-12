Tremendo cruce entre Martín Ku y Emma Vich de Gran Hermano tras un desafortunado comentario borrado: "No te metas con adicciones"

Gran Hermano 2025 da que hablar en las redes sociales. Como suele ocurrir al comienzo de cada ciclo, los participantes generan cientos de comentarios en X. La discusión, claro, también involucra a competidores de ediciones anteriores del reality de Telefe. Martin Ku y Emma Vich, dos integrantes que compartieron la casa en la temporada pasada, tuvieron un fuerte cruce en las redes.

Martin Ku tuvo un fuerte cruce con Emma Vich en X. Fuente: Instagram @martinku98.



Todo empezó por un tuit. Una usuaria de X compartió una foto de Sandra Priore, la participante de GH 2025 acusada por estafa. La joven comparó a Priore con Emma Vich: "Las caras, por favor. Está poseída por el mismísimo Emma Vich". Ese posteo fue compartido por Martin Ku, más conocido como "El Chino de Gran Hermano".

"Emma después de diez saques de merca", escribió Martin Ku. La velocidad con que llega la información en las redes sociales hizo inevitable el contrapunto entre los dos ex hermanitos.

Martín Ku realizó un desafortunado comentario sobre Emma Vich. Fuente: X @Martinangelku98.

El mensaje del Chino le llegó a Emma Vich, quien minutos después eligió responderle con dos posteos. "Sos un desagradable, cancelado", escribió en primer lugar, haciendo alusión a la actitud de Ku. Luego, agregó: "Pobre tipo rasca olla, no te metas con adicciones". Tras esta réplica, Martin Ku debió dar un paso atrás. El Chino borró el comentario y pidió disculpas: "Sí, borré el tweet. Disculpas si se ofendieron".

Como suele ocurrir con los cruces en redes sociales de personajes conocidos, los usuarios de X se dividieron entre dos posturas: algunos apoyaron a Emma Vich y cuestionaron a Martin Ku, mientras que otros acusaron al peluquero cordobés de exagerar lo que se trataba simplemente de un chiste por parte del Chino de GH.

Emma Vich cruzó a Martin Ku por su comentario sobre Sandra Priore. Fuente: X @vichemma



Emma Vich y Martin Ku nunca fueron amigos. Adentro de la casa no llegaron a establecer un vínculo que los haya mantenido unidos fuera de la misma, más allá de que una vez finalizado el reality coincidieron en algún que otro canal de streaming. Su relación dista mucho de ser la que el Chino mantiene, por ejemplo, con Bautista Mascia, el ganador de la edición pasada de Gran Hermano.



Emma Vich y su pasado de adicciones: por esto cruzó a Martin Ku



La bronca de Emma Vich por el posteo de Martin Ku está relacionada con el pasado y el presente del reconocido peluquero. El ex integrante de Gran Hermano reveló públicamente haber atravesado un difícil proceso relacionado con las adicciones. Situación contra la que sigue batallando en el presente.



Durante su participación en el reality y fuera de él, el cordobés contó que estuvo en tratamiento para superar esta problemática, A raíz de esta traumática experiencia, la broma realizada por su excompañero le cayó como una agresión intolerable.

Emma Vich reveló su lucha contra las adicciones. Fuente: Instagram @emmavichh.

Si bien Martin Ku borró el tuit y ofreció sus disculpas, este arrepentimiento no fue dirigido de manera personal a su excompañero, lo que dejó en evidencia que la relación entre ambos sigue siendo tensa.



En más de una entrevista, Emma Vich comentó que las adicciones marcaron un período muy difícil y doloroso de su vida, al que calificó como un "momento oscuro" que no desearía para nadie. Estas declaraciones dejaron en claro que el tema de su pasado con las adicciones sigue siendo muy sensible para él.