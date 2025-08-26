El inesperado comentario de Nico Vázquez al posteo de Gimena Accardi

Gimena Accardi subió un sentido posteo luego de presentarse en Bahía Blanca, y la reacción de Nicolás Vázquez sorprendió a varios.

En la farándula suele ser común que las rupturas terminen en enfrentamientos o en medio de polémicas. Sin embargo, la historia de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez va por otro camino: después de casi dos décadas juntos y un reciente divorcio, eligieron transitar su separación con respeto y afecto.

Lo dejó claro Accardi el pasado martes 19 de agosto en Sería Increíble, cuando confesó que le fue infiel a Vázquez cuando estaban en pareja, pero comentó que hoy en día tienen muy buena relación.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez 3 A pesar de estar separados, los actores han dejado en claro en varias oportunidades que se llevan muy bien. "Somos familia y lo vamos a seguir siendo. Nuestro vínculo de amor sigue intacto. Nosotros seguimos en comunicación, nos vemos. La semana pasada almorzamos, la otra cenamos. Y eso necesito también aclararlo, y agradecer también el hombre que es y cómo se comportó, con respecto a lo que voy a decir ahora que, insisto, no lo tendría que aclarar públicamente porque no le debo explicaciones a nadie. A la única persona que le debía explicaciones, ya se las di, que era Nico", expresó en el programa de OLGA.

En medio de esta difícil situación que enfrentan, el pasado sábado 23 y domingo 24, la actriz se presentó en Bahía Blanca junto a Andrés Gil, con su obra de teatro En otras palabras. Cuando se fue de la ciudad, la artista compartió un conmovedor mensaje en sus historias de Instagram (@Gimeaccardi).

Gimena Accardi Instagram El mensaje de la artista tras presentarse en Bahía Blanca con la obra "En otras palabras". Captura de pantalla Instagram Gimeaccardi. "En Bahía Blanca nació mi mamá y mi abuela materna. Venir acá justo este finde fue muy emocionante para mí. Gracias bahienses por el amor. ¡Las funciones fueron hermosas y ustedes un publicazo!. (También pasé por Pigüé, lugar donde viví y disfruté todos los veranos de mi infancia)", escribió Accardi en la red social.