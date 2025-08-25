Revelaron qué pasó entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez después de que firmaran el divorcio

Los actores decidieron ponerle punto final a su relación el pasado jueves 21 de agosto y, este lunes, dieron a conocer detalles de ese momento.

A comienzos de julio, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez daban a conocer una noticia que nadie se esperaba. Los actores anunciaron que se separaban después de 18 años juntos. Si bien, en ese entonces, se empezó a rumorear sobre terceros en discordia, no fue hasta el lunes pasado en LAM donde revelaron una de las principales causas de la ruptura.

Según Ángel de Brito, la artista le fue infiel a Vázquez y, el martes, Accardi lo terminó confirmando en Sería Increíble, programa de OLGA. El jueves, los actores decidieron firmar el divorcio exprés y le pusieron punto final a su historia.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez 3 Los actores firmaron el divorcio exprés el pasado jueves 21 de agosto. Por otro lado, este lunes en Mujeres Argentinas, Gustavo Méndez detalló cómo fue aquel momento en el que los artistas firmaron su divorcio. "¿Cómo se separaron? Esto es importante. Se separaron tomados de la mano, llorando, se abrazaron, se fueron juntos a desayunar, porque esto fue en la primera hora de la mañana del día jueves", contó el periodista.

"Los dos me cuentan que están muy tristes. A Nico Vázquez se lo vio delgado, está destruido. Y lo que me cuentan por sobre todas las cosas, es que después de haber hablado los dos, les cayó la ficha de todo lo que pasó en la relación, por lo menos en el último tiempo. No hay terceros, me vuelven a decir, con el tema de que no hay terceros en el medio. Un random es que es fuera del medio. Y que no están distanciados", añadió Méndez.