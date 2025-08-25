El descargo de Sabrina Rojas que agitó el escándalo de Gime Accardi

Sabrina Rojas va más allá y expone una problemática más amplia: la desigual manera en que se mide a hombres y mujeres frente a un mismo error.

Sabrina Rojas habló con decisión y encendió la polémica al salir a defender públicamente a Gimena Accardi en medio de los rumores de separación y de una infidelidad. La actriz y conductora usó sus redes sociales para expresar lo que piensa sobre el trato desigual que reciben las mujeres cuando están en el centro de una controversia amorosa.

Sabrina Rojas va más allá El escándalo estalló esta semana cuando se dijo que Gimena Accardi y Nicolás Vázquez pusieron fin a su relación tras un año de tensiones y desencuentros. La infidelidad de parte de la actriz y su confesión abrió la puerta a un debate en el que participaron periodistas, seguidores y famosos que no dudaron en dar su opinión.

nico vazuquez y gime accardi Sabrina Rojas decidió intervenir y lo hizo de manera directa. Señaló que en la sociedad las infidelidades masculinas suelen relativizarse, casi como anécdotas, mientras que cuando una mujer comete el mismo acto, la mirada social es más dura y condenatoria. A través de un posteo planteó que el juicio hacia lo femenino está marcado por la desigualdad cultural.

sabrinarojas El descargo de Sabrina Rojas En su mensaje, la conductora recordó que muchas veces las traiciones de los hombres se tratan con un tono de broma, incluso cuando hay familias de por medio. Según ella, ese doble estándar genera una presión extra sobre las mujeres, que terminan sintiéndose obligadas a dar explicaciones públicas, algo que rara vez ocurre con sus pares masculinos.