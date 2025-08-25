Hoy no hay quien no esté hablando de la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez. ¿Qué hicieron los actores?

Este año, la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez tomó por sorpresa a muchos. Se especuló demasiado sobre lo que había pasado y la reciente confesión de ella generó un escándalo. Es que la actriz reveló que le fue infiel a su marido con un hombre "random" y todos apuntaron a Andrés Gil, su compañero de elenco.

Accardi y Gil comparten escena en En otras palabras, un espectáculo que cuenta la historia de amor de Juana y Abel, quienes después de muchos años de plenitud se enfrentan al mayor desafío de sus vidas. Una conmovedora y sensible historia que trasciende el tiempo y la memoria, en la que sus protagonistas deberán afrontar un diagnóstico prematuro de Alzheimer atravesados por su amor incondicional.

Es una producción que busca generar una conexión emocional con el público, invitando a la reflexión sobre el amor, la enfermedad y el paso del tiempo. La obra ha tenido éxito tanto en Argentina como en otros países, y ha sido elogiada por su capacidad de conmover y entretener.

rating Andrés Gil y Gimena Accardi La estrategia secreta de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez junto a Andrés Gil y Cande Vetrano La dupla está de gira con el espectáculo y para evitar inconvenientes con la prensa llevaron a cabo una estrategia secreta que ahora salió a la luz. Luis Bremer contó: "Lo que se dijo como versión es que el último fin de semana hubo una reunión entre ambas parejas, que son amigos desde hace tiempo, para coordinar las acciones de prensa".