La estrategia secreta de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez
Hoy no hay quien no esté hablando de la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez. ¿Qué hicieron los actores?
Este año, la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez tomó por sorpresa a muchos. Se especuló demasiado sobre lo que había pasado y la reciente confesión de ella generó un escándalo. Es que la actriz reveló que le fue infiel a su marido con un hombre "random" y todos apuntaron a Andrés Gil, su compañero de elenco.
Accardi y Gil comparten escena en En otras palabras, un espectáculo que cuenta la historia de amor de Juana y Abel, quienes después de muchos años de plenitud se enfrentan al mayor desafío de sus vidas. Una conmovedora y sensible historia que trasciende el tiempo y la memoria, en la que sus protagonistas deberán afrontar un diagnóstico prematuro de Alzheimer atravesados por su amor incondicional.
Te Podría Interesar
Es una producción que busca generar una conexión emocional con el público, invitando a la reflexión sobre el amor, la enfermedad y el paso del tiempo. La obra ha tenido éxito tanto en Argentina como en otros países, y ha sido elogiada por su capacidad de conmover y entretener.
La estrategia secreta de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez junto a Andrés Gil y Cande Vetrano
La dupla está de gira con el espectáculo y para evitar inconvenientes con la prensa llevaron a cabo una estrategia secreta que ahora salió a la luz. Luis Bremer contó: "Lo que se dijo como versión es que el último fin de semana hubo una reunión entre ambas parejas, que son amigos desde hace tiempo, para coordinar las acciones de prensa".
Y agregó: "Cómo comunicarlo, cuándo se comunica también el divorcio y, sobre todo, cómo despegar a Andrés Gil que acaba de tener un bebé con Cande Vetrano".