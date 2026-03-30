Sabrina Rojas rompió el silencio tras el supuesto romance con José Chatruc: "Nos conocemos de..."
La conductora y expareja de Luciano Castro decidió hablar sobre la supuesta historia de amor con el exfutbolista.
Sabrina Rojas es sin duda alguna una de las figuras que tiene la televisión argentina. La conductora de Pasó en América fue noticia en las últimas semanas luego de que se viralizó una foto con José Chatruc en un restaurante.
Paula Varela, periodista de Intrusos, expresó: "Lo cierto es que me dicen que a ella le gusta él y él también de ella... Este romance está naciendo y compartieron el fin de semana en un festival de la cumbia".
Lo cierto es que la propia conductora decidió hablar sobre el vínculo que la une con José Chatruc: "Hoy te puedo decir que estoy sola, realmente", subrayó en una entrevista con Priscila Crivocapich para la revista Para Ti.
Sabrina Rojas sobre el vínculo con José Chatruc tras la foto viral
Luego, agregó: "Es raro todo, porque nos conocemos de hace un tiempo, no hace años, pero hace mucho tiempo que venimos vinculándonos seguido en cenas... saliendo. Tal vez lo estoy viendo más a él que a mis propias amigas íntimas".
Sin embargo, confesó que "no hay un título, nada más decir que estoy conociendo más a una persona que ya conocía. Somos amigos, es tu amigo también, ¿Vos me lo recomendás?", le preguntó a Crivocapich.
Inmediatamente y un poco sorprendida por la consulta, la periodista fue contundente: "Por supuesto que sí. Es una gran persona, es leal, es bueno, es inteligente. Deportista, ¡ni hablar! Ídolo de muchos”. “Bueno... si no sucede conmigo, lo estás vendiendo espectacular para que tenga mil candidatas".