La separación entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez finalmente tuvo su escándalo luego de que ella reveló que la gota que rebalsó el vaso y que terminó de romper a la pareja fue una infidelidad que ella cometió. En medio de todo esto, Andrés Gil decidió romper el silencio en televisión.

Envuelto en toda esta polémica situación, Gil decidió romper el silencio y lanzó un fuerte comunicado en sus redes sociales: "Por todo lo que escuché y leí medios de comunicación y redes, se volvió casi necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso. Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento. Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias".

Lo cierto es que Intrusos, fue hasta Bahía Blanca, donde actuaron Andrés Gil y Gimena Accardi para poder tener la palabra del actor. Finalmente, el artista decidió romper el silencio ante el micrófono del programa de América y fue contundente: "Obviamente, es falso, estoy con Cande (Vetrano) tranquilo en casa, unidos e intentando que esto no nos afecte".

Video: Andrés Gil rompió el silencio tras ser apuntado como tercero en discordia Andrés Gil rompió el silencio tras el escándalo por la separación entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez Respecto a la pareja, Andrés subrayó que "estamos en un momento muy lindo con nuestro hijo e intentando no leer las cosas que están diciendo". También les dejó un fuerte mensaje a los medios expresando que "no está bueno que alimenten con cosas que son mentiras".