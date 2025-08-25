Andrés Gil rompió el silencio tras el escándalo por la separación entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez
Andrés Gil decidió hablar por primera vez tras ser apuntado como tercero en discordia y lo hizo en "Intrusos".
La separación entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez finalmente tuvo su escándalo luego de que ella reveló que la gota que rebalsó el vaso y que terminó de romper a la pareja fue una infidelidad que ella cometió. En medio de todo esto, Andrés Gil decidió romper el silencio en televisión.
Envuelto en toda esta polémica situación, Gil decidió romper el silencio y lanzó un fuerte comunicado en sus redes sociales: "Por todo lo que escuché y leí medios de comunicación y redes, se volvió casi necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso. Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento. Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias".
Te Podría Interesar
Lo cierto es que Intrusos, fue hasta Bahía Blanca, donde actuaron Andrés Gil y Gimena Accardi para poder tener la palabra del actor. Finalmente, el artista decidió romper el silencio ante el micrófono del programa de América y fue contundente: "Obviamente, es falso, estoy con Cande (Vetrano) tranquilo en casa, unidos e intentando que esto no nos afecte".
Video: Andrés Gil rompió el silencio tras ser apuntado como tercero en discordia
Respecto a la pareja, Andrés subrayó que "estamos en un momento muy lindo con nuestro hijo e intentando no leer las cosas que están diciendo". También les dejó un fuerte mensaje a los medios expresando que "no está bueno que alimenten con cosas que son mentiras".
El cronista del programa le preguntó por el posteo que realizó en redes sociales y el actor fue muy sincero: "Cuando vi que empezó a tomar mucho vuelo dije por las dudas, yo también digo algo para aplacar un poco las aguas y evitar que sigan diciendo cosas que no son ciertas". En el final, contó: "Acá estamos, está todo tranquilo y queremos disfrutar los últimos días de gira con esta obra que fue hermosa. Siempre voy a estar agradecido por la oportunidad que me dieron como actor".