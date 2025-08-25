Dolor en el espectáculo: murió Verónica Echegui a los 42 años, una de las grandes figuras del cine español

La querida actriz española falleció en Madrid en las últimas horas producto de un cáncer: los detalles.

La actriz española Verónica Echegui murió a los 42 años, según confirmó este lunes la Unión de Actores y Actrices a través de su cuenta oficial en X. La intérprete se convirtió en una figura destacada del cine español desde su protagónico en Yo soy la Juani, papel que la catapultó a la fama.

En 2022, Echegui obtuvo el Premio Goya al mejor cortometraje de ficción por Tótem Loba, un proyecto que también dirigió y coescribió, explorando temáticas de terror y violencia de género.

image Verónica Echegui. Créditos: Instagram / veornicaechegui La actriz falleció el pasado domingo 24 de agosto en Madrid a causa de un cáncer pero fue anunciado en las últimas horas. Durante varios días permaneció internada en el Hospital 12 de Octubre. En los últimos meses, Echegui mantuvo un perfil bajo; sus últimas publicaciones en redes sociales desde mediados de junio, cuando promocionaba la serie cómica A Muerte, su último trabajo.

Trayectoria y legado Su primer papel relevante en cine llegó en 2006 con Yo soy la Juani, por el que fue nominada al Goya a la Mejor Actriz Revelación. A partir de allí, su carrera incluyó filmes como Tocar el cielo, El menor de los males, 8 citas, La casa de mi padre, Katmandú, un espejo en el cielo y El patio de mi cárcel, consolidándose principalmente en comedias y cine social.

image Yo soy la Juani. Créditos: Instagram / veronicaechegui En 2021, Echegui dio un paso hacia la dirección y producción con Tótem Loba, cortometraje que la llevó a recibir su primer Goya y que destacó por abordar de manera crítica la normalización de la violencia contra las mujeres.