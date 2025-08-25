María Julia Oliván rompió el silencio tras el accidente que casi le cuesta la vida

La conductora sufrió un accidente doméstico y en medio de su recuperación charló con "Puro Show".

María Julia Oliván recibió finalmente el alta del hospital y seguirá su internación en el domicilio. La periodista sufrió graves quemaduras en un accidente doméstico mientras se encontraba encendiendo una estufa. Días atrás, compartió en sus redes que pudo levantarse de la cama del hospital.

En las últimas horas, Fernanda Iglesias (panelista de Puro Show) la visitó en su casa y charló de manera exclusiva con el programa de El Trece: "Es lindo porque estoy con mi familia, pero es incómodo porque no están asistiéndome. Tengo heridas en la pierna y estoy molesta todo el tiempo".

Video: María Julia Oliván rompió el silencio tras salir del hospital María Julia Oliván rompió el silencio tras recibir la internación domiciliaria luego del grave accidente "Mi alta recién va a ser en dos años. Es una internación domiciliaria. Tengo que ponerle mucha garra. Estuve 57 días sin salir de la cama. Mi mamá estuvo conmigo en todas las intervenciones", reveló María Julia en la entrevista con Iglesias.

La periodista se tomó el tiempo para agradecer las muestras de cariño de la gente cercana tras este durísimo momento que le tocó enfrentar: "Cayeron mis amigos de la secundaria, amigos que me quieren, gente desconocida que me traía rosarios, colegas. Mi vieja, mi hermana, mis suegros, mi marido. Yo no tuve miedo a la muerte, al dolor sí".