La periodista compartió en su cuenta de Instagram el avance que tuvo luego de prenderse fuego mientras se encontraba encendiendo una chimenea.

María Julia Oliván compartió en sus redes sociales un emotivo video en medio de la recuperación que está realizando luego del accidente que casi le costó la vida. Es que la periodista quiso encender una chimenea meses atrás y las llamas la alcanzaron, causándole graves quemaduras.

"El accidente fue en Border, que es como mi segunda casa. Ayer, después de grabar un programa sobre el conflicto entre Irán e Israel y hacer el programa Oveja negra, fui a dormir a Antonio (su hijo), que se había despertado a las 4 de la mañana. Esa fue la última vez que estuve ahí con él", comentó María Julia en una de las primeras publicaciones luego del accidente.

Luego, agregó: "Cuando volví a Border, tenía frío. Tengo allí una chimenea moderna, que funciona a etanol; es una chimenea moderna. Empecé a meter etanol y me prendí fuego, me agarró una llamarada en el cuerpo".

Video: María Julia Oliván logró caminar tras el accidente El conmovedor video de María Julia Oliván a dos meses del grave accidente: "Un día volví" La comunicadora se encuentra en plena etapa de recuperación y logró caminar: "Un día volví a caminar. Sentí cómo toda la sangre de la pierna quemada volvía al lugar del peso de la gravedad", expresó en su cuenta de Instagram junto al video donde se la puede ver junto al personal médico.