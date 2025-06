El terrible accidente que casi le cuesta la vida a María Julia Oliván: "En carne viva y temblando"

Luego detalló el dramático momento: “Cuando volví a Border, tenía frío. Tengo allí una chimenea moderna, que funciona a etanol; es una chimenea moderna. Empecé a meter etanol y me prendí fuego, me agarró una llamarada en el cuerpo”.

En medio de la desesperación, una colega fue clave para evitar un desenlace fatal: "Valu Bonadeo, que estaba trabajando conmigo, la hija de Diego Bonadeo y está por estrenar un programa en Border, me salvó un poco la vida. Me indicó que me sacara la ropa inmediatamente", contó Oliván. "Logré sacarme la ropa, subí como pude al primer piso y me metí debajo de la ducha".

La periodista relató lo angustiante que fue la espera por la asistencia médica: "La ambulancia tardó un tiempo y después hubo que esperar la derivación. Todo ese tiempo estuve en carne viva, temblando, horrible. Llamé a mi hermana que estaba en otro lado, mientras que Antonio estaba solo en casa".

Embed - El terrible accidente que sufrió la periodista María Julia Oliván: "Dolorida, en carne vida y temblando"

Actualmente, María Julia Oliván permanece internada en el Hospital Alemán, en terapia intermedia, donde ya fue sometida a una primera intervención por las quemaduras sufridas.