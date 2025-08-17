Cómo fue el regreso de Charlotte y Alex Caniggia tras los escándalos ocurridos: las polémicas fotos

La relación entre Alex y Charlotte Caniggia atraviesa su momento crítico. Después de semanas de tensiones y cruces mediáticos, el vínculo entre los hermanos quedó nuevamente al descubierto, sin señales de acercamiento.

La situación, que ya se había hecho evidente durante la grabación de Por el Mundo en Asia, se trasladó también al regreso al país, donde las cámaras registraron una distancia absoluta entre ambos.

En el aeropuerto, los mellizos bajaron del avión sin compartir gestos ni palabras. Charlotte avanzó entre los periodistas con gafas oscuras, camperón negro y varias bolsas en la mano, mirando siempre hacia adelante y sin detenerse.

Alex, en tanto, mantuvo su bajo perfil: remera roja con capucha, anteojos de sol y un gesto serio, fiel a la actitud que viene mostrando en los últimos meses. No hubo saludos ni intentos de acercamiento, confirmando así que la relación permanece congelada.

Los fanáticos que esperaban un reencuentro se encontraron con una postal completamente opuesta a la que supo caracterizar a los Caniggia en años anteriores, cuando la complicidad era parte de su sello. Hoy, esa imagen parece haber quedado en el pasado.

El origen del caos

Se desató el escándalo en Por el Mundo: Alex y Charlotte Caniggia a los gritos en un tren

La fractura entre los hermanos ya se había manifestado durante el viaje a China para el ciclo que conduce Marley en Telefe. Allí, las cámaras captaron la incomodidad y el rechazo de Alex a la hora de compartir espacio con su hermana. Incluso, en una de las jornadas de rodaje, se plantó frente al conductor y al equipo de producción: “No quiero grabar, no quiero grabar por ella”, dijo tajante. Marley intentó convencerlo recordándole el lazo familiar: “Es tu hermana…”, pero la respuesta fue aún más contundente: “No me la banco”.

La negativa generó un problema para la producción, que le explicó que no era posible grabar segmentos por separado por cuestiones técnicas. Aun así, Alex insistió: “Grabemos solos, separados. Ella de un lado y yo del otro lado”. Al no conseguir lo que pedía, reafirmó su posición: “No quiero hablar con ella”.