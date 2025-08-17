Luis Petri sorprende con un mensaje emotivo por el cumpleaños de Cristina Pérez: "Mirando para el mismo lado"

El candidato a diputado nacional por Mendoza dedicó un sentido posteo en redes para su pareja. El mismo cosechó numerosos comentarios.

Con una dedicatoria llena de amor, el ministro celebró la vida de su pareja. Créditos: Instagram / luispetriok

Cristina Pérez celebró su cumpleaños el 17 de agosto, acompañada de su pareja. En redes, Luis Petri le dedicó un tierno posteo y la frase fue acompañada con una foto familiar que, por el momento, se celebró en silencio en los medios.

Con un tierno carrusel de fotos, el político expresó: "Feliz cumpleaños mi amor! Acompañándonos desde el primer día, escalando la montaña de la vida, de la mano en los mejores pero también en los peores días, siempre. Abrazándonos, mirando para el mismo lado. Te amo antes de saberlo!".

En respuesta a la tierna postal, Pérez respondió muy movida: "Te amo mi vida. Me emocionas. Tu amor es todo".

image Un posteo que causó ternura. Créditos: Instagram / cris_noticias Luego, en el perfil oficial de la periodista, la mujer compartió fotos del festejo número 52, en donde se la ve junto a un joven y al lado del ministro. Allí, la comunicadora escribió: "Cumplo años feliz con mi amor, Luis y nuestro Julián, que llenan de amor mi vida".

image La periodista junto a su pareja. Créditos: Instagram / cris_noticias Un presente positivo para Luis Petri Pocos días antes, Petri anunció que será el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Mendoza por la alianza entre La Libertad Avanza y la UCR. La confirmación se dio mediante un posteo en redes, donde expresó que asumía con orgullo el encabezar la lista para las legislativas de octubre, reforzando su compromiso con la libertad y el desarrollo de Mendoza.