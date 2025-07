El contundente discurso de Cristina Pérez tras ganar el Martín Fierro: "Nunca tuve caretas"

Una de las ganadoras fue Cristina Pérez, quien obtuvo el Martín Fierro a Mejor Conducción Femenina. Una vez que subió al escenario, la periodista preparó un contundente discurso que no tuvo miedo de expresar: "Muchas gracias, APTRA... No hay conducción si no hay un equipo y cada uno de mis compañeros de Radio Rivadavia me hacen mejor persona y mejor periodista, somos una familia y lo dejamos todo cada día".