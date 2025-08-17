Así festejaron los famosos el Día del Niño: fotos emotivas y festejos de lujo en redes sociales

Este domingo, Argentina celebró el Día del Niño y las redes sociales se llenaron de emociones: mensajes conmovedores, fotos retro y dulces recuerdos protagonizados por distintas figuras del espectáculo.

Fueron muchas las celebridades que compartieron homenajes a los pequeños de sus familias. Entre ellas se destacaron Wanda Nara, la China Suárez, More Rial, Pampita, Maxi López, Tamara Báez, Soledad Pastorutti, Marley, Evangelina Anderson, Nicolás Cabré entre otros famosos que festejaron el día especial con sus pequeños: las tiernas fotografías del día.

Wanda Nara optó por lo retro y lo actual, festejando el día con sus cinco hijos, producto de la relación con Maxi López y Mauro Icardi.

Por su parte, Maxi López homenajeó a sus tres hijos varones: Constantino, Benedicto y Valentino. Recordemos que el exfutbolista será nuevamente papá con su novia.

Evangelina Anderson , quien se separó de Martín Demichelis tras 17 años de relación. Con un mensaje dedicado y emotivo, celebró a sus hijos. Entre lo extenso de su mensaje, destacó: "Que tengan claro que el dinero no es todo, que todos somos lo mismo, que algunos ricos en dinero y otros más de ilusión..."

image

Por su parte, Pampita recordó a su hija Blanca Vicuña, quien perdió la vida en 2012. Desde entonces, la actriz rinde homenaje a la niña, y aprovechando la ocasión, dedicó un "feliz día mis amores" a todos sus chicos.

image

Nicolás Cabré y Rufina Cabré, juntos. La pequeña de 12 años es fruto de la relación del actor junto a Eugenia Suárez: "Feliz día a la nena más hermosa".

image

La China Suárez junto a sus tres hijos, producto de la relación con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.

image

Otras fotos destacadas del festejo del Día del Niño

image

Tamara Báez, pareja de L-Gante, con su hija Jamaica, celebrando el Día del Niño. En la foto siguiente, Soledad Pastorutti junto a sus dos hijas.

image

Marley con Mirko y Milenka: "Feliz Día del Niño para mis dos bebotes. Y para todos los niños", expresó el conductor de Por el mundo.

image

Morena Rial en Instagram: "Feliz día rey de mi vida. Te amo pa", mientras que en otea fotografía, expresa: "Feliz Día mi Fran. El gran amor de mi vida. Te amo y te extraño todos los días. Perdón".

image

Así, los famosos pasaron un día junto a los pequeños del hogar, con mensajes motivadores e imágenes que denotan amor y ternura.