Revelan que un famoso cantante pop argentino estaría separado de su novia tras casi 10 años de relación

Este viernes en el programa de chimentos conducido por Ángel de Brito, contaron los detalles de la inesperada separación del reconocido cantante.

El artista se separó de su pareja luego de compartir casi diez años juntos.

A lo largo de su carrera, el famoso cantante ha preferido mantener su intimidad alejada de los reflectores, pero hubo una persona que consiguió un espacio único en su vida afectiva y artística, su compañera por casi diez años.

Oriunda de La Francia, una pequeña localidad de Córdoba, Cintia Bustamante demostró desde temprana edad su pasión por la música. En sus años de juventud, formó parte de un grupo que interpretaba cumbia en bares y clubes de la región. Su rumbo cambió por completo cuando se adentró en el tech house, un estilo de la electrónica que la cautivó de inmediato.

El destino unió sus vidas durante un concierto de Miranda! en Córdoba. Bustamante se acercó al backstage con el pretexto de solicitar un tema para reinterpretar con su agrupación. Lo que comenzó como un breve encuentro se transformó, sin planearlo, en una relación amorosa que perduró por más de nueve años con Ale Sergi.

Este viernes, Ángel de Brito reveló que Ale Sergi y la DJ cordobesa de 36 años, popularmente conocida como La Cintia, decidieron poner punto final a su romance tras una década juntos.