Quién es el misterioso alguien que conquistó a Ale Sergi: es DJ, casi 20 años menor y se robó su corazón

Sergi reconoció: “Hace diez años que estamos juntos. Es por lejos con la pareja que más he durado”. Cuando le consultaron qué había cambiado con Cintia respecto a sus relaciones anteriores, respondió con sencillez: “Vaya uno a saber, se dio. Ahora te digo que pasaron diez años y parece una locura, pero la verdad es que nos llevamos muy bien, tenemos muchos puntos en común, nos gustan las mismas cosas, tenemos el mismo objetivo de vida…”.

Nosotros fan de nuestro Brian .. Ale Sergi y Cintia Bustamante. Créditos: Instagram / lacintia_

Planes a futuro: ¿Habrá hijos?

El cantante reconoció: "No solamente compartimos música, ella es DJ, encima a mí me encanta cómo es su trabajo porque a mí me encanta ir a bailar y estar en la cabina”. Además, agregó que comparten “un proyecto de vida bastante similar” y que disfrutan mucho pasar tiempo juntos.