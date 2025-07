Soledad Pastorutti rompió en llanto con dos participantes e hizo una importante reflexión: "La sociedad perdió..."

La interpretación de este clásico conmovió a todos los coaches, que no pudieron ocultar la emoción y se pusieron de pie para aplaudirlos. Oscar intentó describir lo que sentía, pero se quebró en llanto: “Es un tema excepcional”, alcanzó a decir antes de que se le escaparan las lágrimas. Rogelio, por su parte, agregó: “Esta emoción del tema que compartimos nos impidió un poquito ser competencia. Sabemos que es uno u otro, pero de todas maneras hay un sentimiento que circula y hace difícil la competencia”.

La Voz Argentina batalla Los participantes hicieron emocionar a todo el jurado. Captura de pantalla Youtube La Voz Argentina.

Luego, Nicolás Occhiato invitó a Miranda! a dar su devolución y Juliana Gattas confesó que estaba demasiado emocionada para hablar: “Muy emotivo, gracias por cantar esta canción, por sentirla de la manera que la sintieron, por traer emociones inusuales que este tipo de letras no suceden tanto hoy en día y hablan de cosas que a mí me parten, me partieron al medio”.