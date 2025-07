El emotivo mensaje de un participante de La Voz Argentina que hizo llorar a Soledad Pastorutti

Gustavo Rosales en La Voz Argentina Gustavo Rosales conquistó con su voz a los cuatro jurados. Captura de pantalla Youtube La Voz Argentina.

"Sinceramente siento que es muy difícil encontrar personas que tengan tanto sentimiento pero a la vez tanta perfección al cantar. No es que por el sentimiento olvidaste afinar… Me hiciste muy feliz, me emocionaste, felizmente emocionada", expresó la cantante.