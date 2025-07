Lo que no se mostró en La Voz Argentina: el accidente que protagonizó un participante

Brandon Rivero en La Voz Argentina 2 El joven interpretó un tema de Luis Miguel y Luck Ra lo eligió para su equipo. Captura de pantalla Youtube La Voz Argentina.

"Me gusta mucho tu voz y decidí darte un voto de confianza más allá de todo, he notado un parcito de fallas. Lo que también me hizo apretar el botón fue que notamos que también tocabas la guitarra y siento que también hay mucho potencial. Veo un lindo color de voz y siento que vamos a poder trabajar esas dos", afirmó el artista.