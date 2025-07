Ambrosio Cantú giró las cuatro sillas en La Voz Argentina y reveló su experiencia: "Volvimos con el objetivo"

El cantante arrancó con un breve paralelismo entre programas y siempre resaltando la presencia de sus hermanos: "Un formato completamente diferente a lo que es Got Talent y muchísimo más contento de realizarlo uno en su propio país. Representa una cúspide en mi carrera, estoy súper contento de compartirlo con mis hermanos (...) El sueño de la música es una excusa para compartirlo".

Ambrosio Cantú, el artista mendocino que debutó en La Voz Argentina y se robó las miradas de los coaches

Los inicios de Ambrosio Cantú desde su propia boca

"Nos vamos muy atrás con 5 años, en un coro, allí me empiezo a empapar. Después a los 8 que arranco con las clases de piano y todo esto como un hobbie, complementos de la vida diaria. Recién a los 17 se me empieza a cruzar por la cabeza de tocar la guitarra y cae el campanazo de la cuarentena. Me hizo un click".