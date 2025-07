Ale Sergi se emocionó al ver a un participante en La Voz Argentina que le recordó a su padre: "Mi papá no vive y..."

La Voz Argentina vivió un hermoso momento este lunes 7 de julio. Una de las voces más impresionantes de la noche fue la de Oscar Burgos, quien logró que tanto Miranda!, como Soledad Pastorutti, apreten el botón y den vuelta sus sillas.

Al terminar de cantar, Ale Sergi no pudo contener la emoción, ya que el participante le hizo acordar a su papá, quien falleció años atrás. En ese instante, el artista comentó: "Algo absolutamente personal, que por ahí no tiene nada que ver, y no es por ponerme muy sensible, pero, ¿sabes una cosa? Sos igual a mi papá y mi papá se llama Oscar. Estoy un poco movilizado".

Luego, agregó: "Se parece... cuando me di vuelta y lo vi, como que me bajó. Mi papá no vive y me pasa muchas veces de encontrar gente... de ver y ver a mi papá". Lo cierto es que Oscar eligió a La Sole y fue allí donde también se dio el tiempo de bromear el cantante y expresó: "Ya ni mi viejo me quiere, ¿te das cuenta?".

Ya con el participante fuera del escenario, Ale Sergi contó: "Fue una locura, porque mi papá me apoyó un montonazo con la música y justo cuando empezamos con Miranda!, no llegó ni a verme en el Ateneo. Me fue a ver a 200 mil lugares cuando tocaba para 10 personas, mi viejo bancándome".