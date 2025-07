"No podía levantarme de la cama": la conmovedora historia de una participante de La Voz Argentina

En La Voz Argentina no solo se descubren grandes talentos, sino que también pasan historias que emocionan y conmueven. Cada participante llega con su propio camino, lleno de desafíos y sueños, y muchas veces son sus relatos personales los que tocan el corazón del público y del jurado.

El lunes 1 de julio fue el turno de Agustina Lazcano, una joven de 34 años de Mar del Plata quien antes de subirse al escenario compartió una historia que conmovió profundamente. "Yo hice música toda la vida", comenzó diciendo, y enseguida relató cómo la música estuvo presente desde su infancia: del lado materno, todos cantaban y tocaban instrumentos, y su abuela era profesora de piano. Del lado paterno, creció rodeada de discos, ya que su familia tenía una disquería. “Desde muy chica me anoté en el conservatorio, tenía 11 años, me anoté en flauta traversa, piano...”, recordó la concursante.

Pero su paso por el programa no fue solo un reencuentro con la música, sino también una forma de sanar. Con total honestidad, Agustina compartió el duro proceso personal que atravesó en el último tiempo: “Siento que se alinearon los planetas, que era este momento... Yo vengo de una depresión muy fuerte, de hecho, me hizo salir de la cama esto".

Su hermana, presente en el backstage, no ocultó la emoción: "No puedo creer toda la que se viene bancando, la verdad una fuerza tiene, que a mí me sorprendió mucho para bien".