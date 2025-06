¿Acomodo en La Voz Argentina?: la exfigura mediática que volvió a la televisión acompañando a su pareja

Vanesa Carbone , fue una figura que ocupó los flashes del espectáculo argentino en la década del 2000, volvió inesperadamente a la televisión en el marco de La Voz Argentina . En esta nueva edición del certamen, apareció acompañando a su esposo, Luis González . Aunque su presencia fue breve, no pasó desapercibida para quienes la recordaban de su etapa mediática, marcada por escándalos, tapas de revistas y una estrecha relación con el mundo del espectáculo.

Carbone se hizo conocida en la televisión como modelo y panelista en programas como Infama, Animales Sueltos y Fort Night Show, y en 2007 fue elegida como Chica Playboy Argentina. También fue noticia por su vínculo con figuras como Ricardo Fort y Carlos Tévez. Por esta razón, los rumores de acomodo respecto a su esposo crecen y no pasan desapercibido.

La boda de Carbone y González en 2014. Créditos: Video de YouTube

Cambio de vida, lejos de la televisión

Sin embargo, en los últimos años, Vanesa decidió dar un giro radical. Luego de convertirse en madre, dejó los medios para formarse como criminóloga y especialista en ciencias forenses. Se graduó con honores y hoy ejerce como directora de la División de Criminología y Criminalística de la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías (SATP).

Su reaparición en La Voz Argentina fue inesperada para quien en su memoria la tenían. La exmediática volvió a la pantalla, no como figura del espectáculo, sino como compañera de vida de un artista, en un rol discreto pero que despertó la curiosidad de los televidentes. ¿Coincidencia o acomodo televisivo?.

Los comentarios que no se hicieron esperar

Como era de esperarse, muchos internautas ficharon la conexión de la mujer y un notorio pasado en el canal de las tres pelotitas. Fue precisamente en X que el usuario @Lefrotv trajo a la memoria de muchos la coincidencia.

"Lo primero que le dije a mi marido fue 'mirá el gato este'", "¿Qué esperan de Telefe? Son todos acomodados y conocidos de los que van a participar a sus programas", "La reconocía de algún lado pero no me acordaba de donde", "Son años de Intrusos que me di cuenta al toque: 'esta estuvo con Fort'", fueron algunos de los comentarios emitidos por los recurrentes de la red social.