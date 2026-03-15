Vendimia para Todxs celebró 30 años de historia con elección de reyes, Inteligencia Artificial y mucha fiesta

Pasada la Fiesta Nacional de la Vendimia, llegó el momento de la VPT que eligió el sábado 14 para darlo todo sobre el escenario del Arena Maipú.

Este sábado 14 de marzo, Gabriel Canci dijo presente en el Stadium del Arena Maipú con su ya clásico festejo vendimial de la diversidad: Vendimia para Todxs. En paralelo a la Fiesta Nacional de la Vendimia, esta gran celebración cumplió 30 años de historia, inclusión y alegría por lo que la fecha seleccionada no pasó desapercibida en Mendoza, mucho menos para la comunidad LGBTIQ+.

VPT-30-AÑOS (5) Parte de la gran muestra sobre el escenario del Arena Maipú. Foto: Maru Mena / MDZ Bajo el nombre VPT 30 AÑOS, la celebración se mostró sobre el escenario como una superproducción internacional al estilo Broadway y Las Vegas y hasta con un tinte de Nueva York, donde la música, la danza, la teatralidad y la tecnología de última generación estuvieron presentes para conformar un espectáculo audiovisual de otro nivel.

VPT-30-AÑOS (9) La etapa final de la muestra. Foto: Maru Mena / MDZ La Vendimia para Todxs de este 2026 fue un show de impacto que transportó a todos los presentes a conocer el mundo LGBTIQ+, donde los recuerdos, triunfos, diversión y coronas no faltaron mientras se reflejó en show el glamour y la diversidad en su estado más puro. Todo el evento contó con DJs de renombre que comenzaron la fiesta pasadas las 22 horas mientras los primeros invitados llegaron al estadio; algunos de ellos fueron: Gabbi Lopez y Yagan.

VPT-30-AÑOS (8) Canci tuvo su espacio en el show y cantó icónicas canciones de Raffaela Carrá. Foto: Maru Mena / MDZ Pasado el espectáculo musical de estos primeros artistas sobre el escenario, llegó el momento más esperado: el show VPT. Todos y cada uno de los candidatos a rey, reina y drag formaron parte de una puesta en escena que no dejó recuerdo de la comunidad fuera de la memoria, se apoyó en una Inteligencia Artificial que actúo como mediadora entre etapa y etapa además de darle un estilo de rostro a la gran celebración.