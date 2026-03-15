Vendimia para Todxs celebró 30 años de historia con elección de reyes, Inteligencia Artificial y mucha fiesta
Pasada la Fiesta Nacional de la Vendimia, llegó el momento de la VPT que eligió el sábado 14 para darlo todo sobre el escenario del Arena Maipú.
Este sábado 14 de marzo, Gabriel Canci dijo presente en el Stadium del Arena Maipú con su ya clásico festejo vendimial de la diversidad: Vendimia para Todxs. En paralelo a la Fiesta Nacional de la Vendimia, esta gran celebración cumplió 30 años de historia, inclusión y alegría por lo que la fecha seleccionada no pasó desapercibida en Mendoza, mucho menos para la comunidad LGBTIQ+.
Bajo el nombre VPT 30 AÑOS, la celebración se mostró sobre el escenario como una superproducción internacional al estilo Broadway y Las Vegas y hasta con un tinte de Nueva York, donde la música, la danza, la teatralidad y la tecnología de última generación estuvieron presentes para conformar un espectáculo audiovisual de otro nivel.
La Vendimia para Todxs de este 2026 fue un show de impacto que transportó a todos los presentes a conocer el mundo LGBTIQ+, donde los recuerdos, triunfos, diversión y coronas no faltaron mientras se reflejó en show el glamour y la diversidad en su estado más puro. Todo el evento contó con DJs de renombre que comenzaron la fiesta pasadas las 22 horas mientras los primeros invitados llegaron al estadio; algunos de ellos fueron: Gabbi Lopez y Yagan.
Pasado el espectáculo musical de estos primeros artistas sobre el escenario, llegó el momento más esperado: el show VPT. Todos y cada uno de los candidatos a rey, reina y drag formaron parte de una puesta en escena que no dejó recuerdo de la comunidad fuera de la memoria, se apoyó en una Inteligencia Artificial que actúo como mediadora entre etapa y etapa además de darle un estilo de rostro a la gran celebración.
Antes de la llegada de la coronación de los nuevos representantes de la comunidad, Gabriel Canci tuvo su lugar sobre el escenario e hizo un repaso de nuevas versiones de canciones Raffaela Carrá como Hay que venir al Sur. Por último, previo a la llegada de los DJs La Cintia y Ale Castro que tuvieron la pista bajo su poder durante toda la noche, se realizó la elección tan esperada: Karin Sein se llevó la corona de Rey, Lucila Bastías se consagró Reina y, por último, la categoría Drag fue ganada por Anya First.