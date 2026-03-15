Una exparticipante de Gran Hermano fue imputada por ser "viuda negra" y robar a turistas en un hotel

La periodista Fernanda Iglesias reveló detalles escalofriantes sobre la noche en la que la ex jugadora de Gran Hermano habría atacado a un ciudadano extranjero.

Lo que comenzó como un sueño de fama y flashes en la pantalla de Telefe terminó de la peor manera en una comisaría porteña. Luciana Martínez, quien supo ganar notoriedad como integrante del recordado tridente junto a Tato Algorta y Luz Tito en Gran Hermano 2024, se encuentra en el ojo de la tormenta tras una grave acusación policial que sacude al mundo de la farándula.

Los detalles de la imputación contra Luciana de Gran Hermano La noticia estalló en las últimas horas a través de las redes sociales de Fernanda Iglesias, quien no dudó en filtrar la información que dejó a todos con la boca abierta. Según la periodista de espectáculos, la ex participante fue sorprendida tras un episodio delictivo bajo una modalidad que causa temor en la Ciudad de Buenos Aires.

luciana-guzman-gh (1) La ex participante de GH 2024 fue imputada bajo la gravísima modalidad de "viuda negra". Instagram @luciana.gh__ “Imputaron a Luciana, ex GH, por robo con modalidad ‘viuda negra’. Sucedió anoche, en el Smart Hotel, y la víctima es un turista norteamericano”, sentenció Iglesias, marcando el inicio de un proceso legal que promete ser demoledor para la imagen de la joven.

luciana-martinez-detenida Fernanda Iglesias fue la encargada de difundir la detención de la ex hermanita en sus redes. X Fernanda Iglesias Los informes indican que la ex Gran Hermano de la edición que consagró a las nuevas estrellas del streaming estaba acompañada por un cómplice masculino, quien también quedó bajo la lupa de la justicia. La víctima, un hombre oriundo de Estados Unidos que se hospedaba en el microcentro porteño, habría sido despojado de sus pertenencias más valiosas tras un encuentro que terminó en una emboscada criminal.