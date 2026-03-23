En dólares: revelan la abultada cifra que pidió Graciela Alfano para sumarse a Gran Hermano

Gran Hermano (Telefe) apuesta por sostener el rating en una temporada en la que el reality apostó por influencers y figuras públicas como participantes. En este contexto, y tras la temporaria salida de Andrea del Boca, surgió la versión de que Graciela Alfano podría ser la próxima estrella que ingrese a la casa.

La propia exvedette aseguró que "aportaría show" al popular programa, haciendo gala de su habitual pericia para la polémica. Según aseguró Ángel de Brito en Bondi Live, Alfano sueña con sumarse a Gran Hermano para confrontar con Del Boca. "Si entra Graciela, Andrea renuncia directamente”, anticipó el conductor sobre la reacción que tendría la protagonista de icónicas telenovelas si la pirotécnica artista se integrara al juego.

En cuanto a la cifra que habría solicitado Graciela Alfano para ser de la partida, el periodista aseguró: "Pidió 75.000 dólares por mes, cuando Andrea del Boca cobra 25.000". Además, el anfitrión de Ángel responde señaló que con el dominio que tiene la exintegrante del jurado de ShowMatch en el terreno de los realities, "si entra, despelleja a todos los que están ahí".

Graciela Alfano entraría a Gran Hermano para sumarle polémica al reality La escandalosa estrella que se sumaría a Gran Hermano La semana pasada, en diálogo con un móvil de Intrusos (América), la propia Alfano dejó en claro que está dispuesta a sumarse a Gran Hermano al enfatizar: "Hace algún tiempo dije que una estrella jamás puede entrar a Gran Hermano, porque las estrellas no muestran su intimidad. Pero yo soy como Groucho Marx: si no les gustan mis convicciones, tengo otras”.