Una bailarina y actual funcionaria pública dio positivo en alcoholemia y le secuestraron el vehículo
La mujer se desempeña como presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes y fue interceptada con un nivel de alcohol en sangre tres veces mayor al permitido por la ley.
En las últimas horas, trascendió que Lourdes Sánchez quedó envuelta en una grave polémica tras dar positivo en un control de alcoholemia realizado durante la madrugada del viernes. El hecho generó una enorme indignación, no solo por su perfil de celebridad, sino por su rol actual como funcionaria pública, ejerciendo la presidencia del Instituto de Cultura de la provincia.
El episodio tuvo lugar en el marco de los habituales operativos viales de prevención que se despliegan de cara al fin de semana en la capital correntina. Fue allí donde los agentes de la Dirección de Tránsito interceptaron el auto de la bailarina y conductora para realizarle el test correspondiente.
El resultado del test: tres veces más de lo permitido
Según detallaron los medios locales, el examen arrojó una cifra alarmante: 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre, un número considerablemente superior al límite permitido para conducir. Cabe destacar que, al momento de ser retenida, la pareja del "Chato" Prada accedió al procedimiento sin presentar resistencia y el control se desarrolló con normalidad.
Ante la contundencia del resultado, las autoridades viales aplicaron el protocolo estricto de la normativa vigente: le retuvieron la licencia de conducir y procedieron al secuestro preventivo del vehículo, que debió ser trasladado por una grúa municipal hacia los galpones de depósito, donde pasó todo el fin de semana.
La palabra de Sánchez y una costosa multa
Este lunes por la mañana, Sánchez se presentó ante el Tribunal de Faltas local para regularizar su situación contravencional y poder retirar el coche, trámite que requirió un desembolso inmediato. “La multa es de 665 mil pesos”, confirmó la propia bailarina sobre el impacto en su bolsillo.
Sin embargo, el castigo más severo es el administrativo. Además de la sanción económica, la Justicia de Faltas resolvió aplicarle una suspensión temporal de su licencia de conducir. “Por 60 días no podré usar el automóvil, y lo cumpliré sometida al control como corresponde”, concluyó la artista, quien deberá bajarse del auto durante los próximos dos meses.