"Maleducado": repudian a Santiago del Moro por una polémica actitud en medio de los Premios Martín Fierro

En plena conducción de los Premios Martín Fierro, Santiago del Moro tuvo un desubicado gesto que no pasó desapercibido en las redes sociales.

Santiago del Moro fue el conductor de los Premios Martín Fierro 2026.

Este lunes se realizaron los Premios Martín Fierro 2026 en el Hotel Hilton de Buenos Aires. La gala dejó una larga lista de momentos comentados, y uno de ellos tuvo como protagonistas a Santiago del Moro y Laura Ubfal en pleno evento.

Todo ocurrió mientras el conductor observaba las distintas mesas del salón desde el escenario. En ese contexto, lanzó una frase dirigida a la panelista de Gran Hermano Generación Dorada que tomó por sorpresa a varios invitados.

Esto fue lo que le dijo Santiago del Moro a Laura Ubfal en los Premios Martín Fierro 2026 El Polémico Comentario De Santiago Del Moro A Laura Ubfal

"Laura, dejá de comer que lo perdemos todo esta noche", le dijo el presentador a su colega.

Aunque el comentario generó cierta incomodidad entre algunos presentes, Ubfal decidió responder con humor y seguir la broma. "Estoy probando", retrucó la panelista desde su mesa.