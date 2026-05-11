Florencia Peña destrozó a los Martín Fierro y apuntó contra Santiago del Moro: "Santiago no..."

En las últimas semanas, los premios Martín Fierro han sido foco de enormes críticas por diferentes figuras del mundo de la televisión. Florencia Peña los cuestionó duramente debido a que Marley no se encuentra nominado a mejor conductor.

La actriz dialogó con Intrusos y habló sin filtro: "Me parece injusto que no esté nominado, lo nominaron hasta al portero y por lo menos lo podrían haber nominado. Siempre ganan los mismos".

"Me parece aburrido. Martín Fierro era a lo que nosotros íbamos y te daba nervios porque no sabías quién lo iba a ganar realmente y ahora siento que se lo reparten entre los canales ", sentenció Florencia ante los medios de comunicación y confirmó que los premios perdieron la credibilidad.

Esto no fue todo, ya que además apuntó contra Santiago del Moro y la supuesta disputa con Marley: "No sé qué problema tiene... Santiago no lo trata muy bien a Marley, no le da bola cuando están en vivo, no lo saluda; no sé qué pica tiene él".

Captura de pantalla 2026-05-11 161817 Florencia Peña no se guardó nada. Foto: captura de video / América TV.

Respecto al rumor que se corrió en un momento sobre que Del Moro iba por el lugar de Marley en Telefe, Florencia Peña fue tajante: "Son muy distintos, Marley es extrovertido, gracioso y Del Moro no sabemos quién es. Es muy impenetrable, es como alguien muy lejano y Marley es cercano a la gente, son dos cosas muy diferentes".