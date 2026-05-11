Florencia Peña destrozó a los Martín Fierro y apuntó contra Santiago del Moro: "Santiago no..."
La actriz dejó en claro que le parece injusto que Marley no esté nominado y además no dudó en apuntar contra el conductor de Gran Hermano.
En las últimas semanas, los premios Martín Fierro han sido foco de enormes críticas por diferentes figuras del mundo de la televisión. Florencia Peña los cuestionó duramente debido a que Marley no se encuentra nominado a mejor conductor.
La actriz dialogó con Intrusos y habló sin filtro: "Me parece injusto que no esté nominado, lo nominaron hasta al portero y por lo menos lo podrían haber nominado. Siempre ganan los mismos".
"Me parece aburrido. Martín Fierro era a lo que nosotros íbamos y te daba nervios porque no sabías quién lo iba a ganar realmente y ahora siento que se lo reparten entre los canales", sentenció Florencia ante los medios de comunicación y confirmó que los premios perdieron la credibilidad.
Florencia Peña apuntó contra los Martín Fierro y contra Santiago del Moro
Esto no fue todo, ya que además apuntó contra Santiago del Moro y la supuesta disputa con Marley: "No sé qué problema tiene... Santiago no lo trata muy bien a Marley, no le da bola cuando están en vivo, no lo saluda; no sé qué pica tiene él".
Respecto al rumor que se corrió en un momento sobre que Del Moro iba por el lugar de Marley en Telefe, Florencia Peña fue tajante: "Son muy distintos, Marley es extrovertido, gracioso y Del Moro no sabemos quién es. Es muy impenetrable, es como alguien muy lejano y Marley es cercano a la gente, son dos cosas muy diferentes".