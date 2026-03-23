¿Qué pasó? Tras su polémica ausencia, Andrea del Boca vuelve a Gran Hermano Generación Dorada

Luego su repentina y preocupante salida el pasado jueves por cuestiones médicas, Andrea del Boca pisará nuevamente el estudio para reingresar a Gran Hermano : Generación Dorada en la gala de este lunes. Fue el propio conductor, Santiago del Moro , quien se encargó de tirar la bomba y dar por terminadas las especulaciones sobre el futuro de la actriz en el reality.

La salida de Andrea encendió todas las alarmas. Según detalló su hija, Anna Chiara , todo comenzó cuando los médicos de la producción evaluaron a la actriz dentro de la casa y determinaron que necesitaba atención externa.

"Tomaron la decisión de que no se le iba a hacer nada más ahí adentro. Su decisión fue que salga a una clínica a realizarse estudios más intensivos" , explicó Anna sobre los motivos del traslado.

Desde que cruzó la puerta de salida, el protocolo fue clarísimo: romper el contacto con el exterior para no perder el aislamiento del juego. " Desde ahí no sé nada de ella porque yo la veía por la tele", confesó su hija, remarcando que toda la información la recibe directamente a través de la producción de Telefe.

Frente a la catarata de rumores que empezaron a circular en redes y paneles de TV sobre la gravedad del cuadro, Anna Chiara salió a poner paños fríos y llevar tranquilidad a los seguidores de la actriz.

Aseguró que su mamá está mucho mejor, contenida y súper ansiosa por volver al ruedo: "No ve la hora de salir de la clínica y volver a Gran Hermano". Fiel a su estilo, la joven aprovechó para desactivar cualquier versión trágica con una cuota de ironía bien picante:

"Está bien, cuidada, aislada y no hay nada grave; si no, estaría conmigo, no con el abogado ni con Luis Miguel".

Con el alta médica confirmada y los estudios en orden, solo faltaba la luz verde oficial. El broche de oro lo puso Santi del Moro, confirmando que la espera terminó y que esta misma noche, Andrea vuelve a cruzar las puertas para dejar en claro que hay novela para rato.