¿Qué pasó? Tras su polémica ausencia, Andrea del Boca vuelve a Gran Hermano Generación Dorada
Después de días de pura incertidumbre y hermetismo, Santiago del Moro confirmó el regreso de la reina de las telenovelas.
Luego su repentina y preocupante salida el pasado jueves por cuestiones médicas, Andrea del Boca pisará nuevamente el estudio para reingresar a Gran Hermano: Generación Dorada en la gala de este lunes. Fue el propio conductor, Santiago del Moro, quien se encargó de tirar la bomba y dar por terminadas las especulaciones sobre el futuro de la actriz en el reality.
Un aislamiento estricto y el operativo retorno
La salida de Andrea encendió todas las alarmas. Según detalló su hija, Anna Chiara, todo comenzó cuando los médicos de la producción evaluaron a la actriz dentro de la casa y determinaron que necesitaba atención externa.
"Tomaron la decisión de que no se le iba a hacer nada más ahí adentro. Su decisión fue que salga a una clínica a realizarse estudios más intensivos", explicó Anna sobre los motivos del traslado.
Desde que cruzó la puerta de salida, el protocolo fue clarísimo: romper el contacto con el exterior para no perder el aislamiento del juego. "Desde ahí no sé nada de ella porque yo la veía por la tele", confesó su hija, remarcando que toda la información la recibe directamente a través de la producción de Telefe.
"Si fuera grave, estaría conmigo o con Luis Miguel"
Frente a la catarata de rumores que empezaron a circular en redes y paneles de TV sobre la gravedad del cuadro, Anna Chiara salió a poner paños fríos y llevar tranquilidad a los seguidores de la actriz.
Aseguró que su mamá está mucho mejor, contenida y súper ansiosa por volver al ruedo: "No ve la hora de salir de la clínica y volver a Gran Hermano". Fiel a su estilo, la joven aprovechó para desactivar cualquier versión trágica con una cuota de ironía bien picante:
"Está bien, cuidada, aislada y no hay nada grave; si no, estaría conmigo, no con el abogado ni con Luis Miguel".
Con el alta médica confirmada y los estudios en orden, solo faltaba la luz verde oficial. El broche de oro lo puso Santi del Moro, confirmando que la espera terminó y que esta misma noche, Andrea vuelve a cruzar las puertas para dejar en claro que hay novela para rato.