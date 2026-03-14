Baradero se prepara para la 51° edición del Festival de Música Popular: la grilla artística

El Festival Nacional de Música Popular Argentina de Baradero celebrará su 51° edición del 27 al 29 de marzo en el Anfiteatro Municipal Pedro Carossi, con una programación que reunirá a artistas consagrados, nuevas voces del folklore y a los ganadores del tradicional certamen Pre-Baradero.

Entre los principales nombres de esta edición se destacan Soledad Pastorutti , Los Tekis, Lázaro Caballero, Antonio Tarragó Ros y Cuti y Roberto Carabajal, quienes encabezarán las distintas jornadas del histórico encuentro folklórico.

Creado en 1965, el festival es uno de los eventos culturales más tradicionales del país y uno de los primeros dedicados exclusivamente a la música popular argentina. A lo largo de más de cinco décadas, su escenario se convirtió en una plataforma de consagración para numerosos artistas del folklore y en un espacio de encuentro entre figuras consagradas, músicos emergentes y el público que cada año llega desde distintos puntos del país.

El viernes 27 de marzo abrirá el festival con las presentaciones de Carafea y Lázaro Caballero, dos propuestas que representan distintas generaciones del folklore contemporáneo y que combinan repertorios tradicionales con nuevas búsquedas sonoras.

La segunda jornada, prevista para el sábado 28, tendrá como protagonistas a Antonio Tarragó Ros, uno de los referentes históricos del chamamé y figura central de la música del litoral, junto a Los Tekis, el grupo jujeño que desde hace años anima los principales festivales del país con un estilo que fusiona folklore, carnaval y ritmos andinos.

El cierre del encuentro será el domingo 29 de marzo, cuando suban al escenario Cuti y Roberto Carabajal, integrantes de una de las familias más emblemáticas del folklore argentino. La última noche tendrá como broche final la actuación de Soledad Pastorutti, una de las artistas más convocantes y queridas de la música popular.

Además de los artistas principales, cada jornada incluirá la participación de agrupaciones folklóricas y músicos emergentes, entre ellos Los Pampas y La Yunta, junto con los ganadores de todas las categorías del Pre-Baradero, el certamen nacional que se realiza el fin de semana previo y que es considerado uno de los principales semilleros de nuevos talentos del género.