Cosquín rompe récords: entradas agotadas para la noche homenaje a Soledad Pastorutti

La 8va luna del Festival de Folklore de Cosquín agotó localidades. Se trata del sábado 31, en que se celebran los 30 años de trayectoria de Soledad Pastorutti.

Soledad Pastorutti festejará sus 30 años de trayectoria el sábado en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Foto: Instagram

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín vuelve a escribir una página dorada: se agotaron las entradas para la noche del sábado 31 de enero, cuando se realizará el gran homenaje por los 30 años de carrera de Soledad Pastorutti. La organización lo confirmó este miércoles, en la previa de una edición que viene superando marcas de convocatoria.

La jornada del sábado 31 contará con una grilla potente y diversa: Juntos La Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu), Suna Rocha, Juan Iñaki, Yamila Aguado (Revelación 2025), Pablo Lozano, Adrián Maggi y el esperado show central “Soledad – 30 Años”. También dirán presente Fabiana González y Darío Flores, pareja de baile tradicional del Pre Cosquín 2026, y una gran cacharpaya con Lucas Cáceres, Raza y Barro, Magalí Gómez, Julián Oderiz, Melina Cabacota, Sacheros Dúo y Rodolfo Salar.

720 (39) Homenaje a Soledad El homenaje a Soledad no se limitará al escenario mayor. La artista prepara una celebración extendida durante toda la jornada, con actividades abiertas al público, encuentros con fans y transmisiones especiales. Desde la tarde, la movida comenzará en la Plaza San Martín con la Peña de La Sole, y continuará por la noche con una previa especial y cobertura en distintos puntos de la Plaza Próspero Molina.

El momento cumbre llegará pasada la medianoche, con un espectáculo que recorrerá las canciones que marcaron a varias generaciones y una producción artística sin precedentes para el festival. Tras el show, está prevista una caravana simbólica junto al público, recreando el camino que la cantante realizó en su primera llegada a Cosquín, hace tres décadas.

primera entrevista de soledad pastorutti primera entrevista de soledad pastorutti Además, todo el evento tendrá transmisión multiplataforma, permitiendo que seguidores de todo el país y del exterior sean parte de una noche que promete quedar en la memoria del folklore argentino.