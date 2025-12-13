Soledad Pastorutti no dudó en responderle a un cronista luego de ser denunciada: "Nada me sorprende"

La reconocida cantante enfrentó una insólita polémica desatada por la pareja de un concursante del reality. Su reacción fue contundente y con humor.

Una insólita disputa mediática ha puesto a Soledad Pastorutti en el centro de atención mediática, mucho tiempo después de finalizada su participación como jurado en el aclamado reality de talentos de Telefe. La controversia estalló tras la airada manifestación pública de Vanesa Carbone, la pareja de Lucho González, quien formó parte del equipo de la artista en La Voz Argentina. La mujer utilizó sus redes sociales para lanzar durísimas acusaciones contra la cantante, señalando que sus interacciones con su esposo habrían sido "desubicadas" y excedían los límites de una relación estrictamente profesional, encendiendo el debate sobre los códigos detrás de escena.

La explosiva declaración de Vanesa Carbone y la respuesta de Soledad Pastorutti f768x1-219213_219340_5050 El furioso descargo de la Vanesa apuntando contra Soledad Pastorutti. Foto: Instagram @criminologiaargentina El corazón de la denuncia se centró en una serie de expresiones que, según Carbone, buscaban un coqueteo. La mujer detalló que, a lo largo de los cuatro meses que duró el ciclo de competencia, tuvo que soportar comentarios que interpretó como insinuaciones directas, mencionando frases específicas. La pareja del ex concursante citó textuales como: “yo amo a Lucho”, “estoy enloquecida con Lucho” y la peculiar “duermo con frazada de Lucho”. Sin embargo, cabe señalar que las devoluciones televisadas de la reconocida artista siempre se mantuvieron en el plano del elogio artístico y el análisis técnico del desempeño vocal de González.

Lejos de avivar el fuego del escándalo o de darle entidad a la controversia, Soledad Pastorutti optó por una respuesta concisa, con un toque de humor. Al ser consultada por el cronista de Intrusos (América TV), la intérprete desestimó las acusaciones con una sonrisa, indicando que la situación la había tomado por sorpresa mientras compartía tiempo con su esposo. “No sé qué flasheó. Nada me sorprende en este mundo. Yo estaba con mi marido viendo la tele y vi el titular”, relató la artista, quitándole dramatismo al asunto.

La postura de Soledad Pastorutti frente al conflicto La Sole rompió el silencio: su versión sobre el supuesto "desubicado" accionar en La Voz Argentina La Sole rompió el silencio: su versión sobre el supuesto "desubicado" accionar en La Voz Argentina- Video: Intrusos (América TV) Con una templanza característica, la voz de Arequito fue categórica al minimizar el impacto de la denuncia en su vida personal y profesional. Enfatizó que no le preocupaba la magnitud del asunto, pues “cuando las cosas no son verdad…” no hay motivo para angustiarse, y sugirió que el objetivo de la acusación era precisamente generar repercusión mediática, un juego en el que no está dispuesta a participar. Además, la artista subrayó que, aunque el incidente podría resolverse en el ámbito legal, no utilizará su tiempo en ello: “Jamás accionaría legalmente contra ella porque no perdería el tiempo en nada de eso. Estoy muy enfocada en mi vida y en mi carrera”.