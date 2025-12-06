Tras días complicados en el rating, Mario Pergolini la rompió con una popular cantante como invitada

El conductor logró cerrar la semana por lo alto con su programa Otro día perdido, repuntando en sus mediciones junto a una carismática y masiva artista.

Mientras Mario Pergolini transita la última recta de la primera temporada de Otro día perdido (eltrece), el programa con el que regresó a la televisión tras 15 años de ausencia en la pantalla chica, el conductor y se producción se esfuerzan por dar con las figuras más atractivas para el segmento de la extensa entrevista que comparte el anfitrión con la estrella invitada. Más allá de la esmerada labor del equipo, el rating del ciclo tiene sus altibajos en la competitiva franja nocturna, en la que el late night show se mide con los tanques de su mayor rival, Telefe.

En estos últimos días, Pergolini ha atravesado algunas turbulencias en sus números, cristalizadas en el elocuente resultado de que este miércoles y jueves Otro día perdido quedó debajo de una añeja serie que programa eltrece en las mañanas, El Zorro. La lata de 1957 protagonizada por el héroe de la espada se coronó en las mencionadas jornadas como lo más visto del canal del solcito, situación que genera alarma y desconcierto, ya que tanto la propuesta que encabeza el ex CQC, como Buenas noches familia, el programa de Guido Kaczka; son productos en los que trabaja un nutrido staff de la señal.

En este contexto, Mario Pergolini y sus colaboradores han acertado en fortalecer las mediciones de Otro día perdido en un día generalmente flojo para la televisión abierta como es el viernes. En el cierre de las semanas anteriores, el ciclo contó con estrellas como la China Suárez, Emanuel Noir (cantante de Ke Personajes); y la aclamada artista catalana Rosalía. En tales fechas, el envío conquistó respectivamente las notables marcas de 7.1, 4.5 y 5.4 puntos de rating.

Mario Pergolini y un gran acierto en el rating junto a una exitosa cantante La Sole y un cruce inesperado: la anécdota de sus inicios con Mario Pergolini La Sole y un cruce inesperado: la anécdota de sus inicios con Mario Pergolini. Video: Otro día Perdido (El Trece) Este viernes, Mario Pergolini recibió a la popular Soledad Pastorutti, figura de la música que cuenta con una masa de seguidores que atraviesan un par de generaciones. Más allá del recorrido de la artista en el folclore y la música melódica, "La Sole" también incrementó en estos años su exposición pública al participar como jurado en el exitoso reality La Voz Argentina (Telefe).

Con su habitual carisma y soltura, Pastorutti protagonizó un divertido ida y vuelta con Pergolini, en el que más allá del repaso por algunos momentos icónicos en la carrera del "Huracán de Arequito", también hubo espacio para algún inesperado momento, como el del reclamo ante cámaras que le hizo la cantante al conductor.