Mario Pergolini le hizo una conmovedora propuesta a L-Gante en Otro día perdido

El conductor de El Trece sorprendió a una de las máximas figuras de la música urbana argentina con una propuesta impensada. El artista, sin dudarlo, aceptó.

La reciente visita del ícono del RKT al estudio de Otro día perdido (El Trece), el programa liderado por Mario Pergolini, trascendió el ámbito del entretenimiento puro para instalar un debate sobre la superación personal y la educación. En un giro inesperado durante la entrevista, el reconocido conductor logró encender la chispa del conocimiento en L-Gante, motivándolo a retomar sus estudios formales, un hecho que capturó la atención de la audiencia y se volvió viral.

Pergolini inició el diálogo con sinceros elogios hacia el desarrollo personal del artista. Remarcó que la madurez de su pensamiento es evidente ante el público, destacando: “A mí siempre me agrada escucharte, cada vez estás más ubicado, cada vez estás más pensativo. Cada vez se te ve más centrado”. Este reconocimiento funcionó como un motor para que el músico se abriera sobre la importancia de la formación continua, admitiendo su propia trayectoria en el sistema escolar.

La preparación académica de L-Gante L Gante cuerpo nota La propuesta educativa de Mario Pergolini generó una ovación instantánea en el estudio de El Trece. Foto: @bigbangnw El artista de la cumbia 420 respondió a las palabras de Pergolini con una reflexión sobre la necesidad de evolución. Reconoció que en su juventud había dejado las aulas en 2016, específicamente en tercer año, pero enfatizó que la búsqueda de crecimiento no se detiene. " Siempre hay un momento para volver a centrarse, seguir preparándose, seguir obteniendo conocimiento. Estudiar. Hoy en día me parece genial ponerse a estudiar. Yo también fui un joven que ha dejado los estudios,” afirmó, dejando clara su apertura a completar este pendiente tan importante.

Este clima de confesiones preparó el escenario para la propuesta formal. Mientras Agustín Aristarán y Leila Roth lo interrogaban sobre si deseaba concluir el nivel medio —a lo que contestó un rotundo: “Sí, sí”—, Mario Pergolini tomó la iniciativa con una solución concreta. Apelando al sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires, el empresario de medios le ofreció su ayuda personal, detallando un método que permitiría al cantante rendir exámenes en menos tiempo y con acompañamiento, adaptándose a su intensa agenda laboral.