L-Gante tuvo problemas en un control policial: "No tenía licencia de conducir"

El referente de la cumbia 420 fue interceptado en un control vial y su libertad corre peligro tras confirmarse la imprudencia que cometió.

Un nuevo capítulo se suma al historial de conflictos viales del máximo exponente del RKT en Argentina. Se conoció que el pasado viernes 7 de noviembre, las fuerzas de seguridad interceptaron a L-Gante mientras circulaba por la zona de General Rodríguez. El motivo de la demora no fue una infracción menor, sino una violación directa a una orden judicial: el músico se encontraba al mando de un automóvil a pesar de no contar con registro habilitante vigente para circular por la vía pública.

Los detalles de la demora de Elián Valenzuela en el control policial La noticia fue confirmada por fuentes periodísticas que tuvieron acceso al reporte de la Policía Bonaerense. Según detalló el periodista Juan Etchegoyen, el cantante fue retenido durante un tiempo considerable mientras se verificaban sus datos y la documentación del rodado de alta gama. Al respecto, el comunicador precisó: “Según lo que me transmiten fuentes policiales, estuvo más de una hora demorado y Elián venía manejando un auto de color negro y fue demorado por la Policía bonaerense. Después de varios minutos, los policías que se encontraban en el lugar lo dejaron ir”. Además, remarcó la situación administrativa del joven: “No tiene licencia de conducir Elián, porque está inhabilitado”.

L-Gante demorado El control policial en General Rodríguez donde fue interceptado el vehículo de alta gama. Foto: NA Para resolver el inconveniente en el lugar y evitar el secuestro definitivo del vehículo, fue necesaria la intervención de su entorno más cercano. Dado que el conductor no podía acreditar la legalidad de su circulación, su madre debió acudir de urgencia al sitio del operativo con los papeles que demostraban la titularidad del BMW. Gracias a esta gestión familiar, el artista pudo retirarse, aunque el acta de infracción ya había sido labrada, dejando constancia irrefutable de su presencia al volante.

El pedido de detención inmediata contra L-Gante por desobediencia Los detalles de la demora que tuvo L-Gante en un control policial Los detalles de la demora que tuvo L-Gante en un control policial. Video: Mitre Live Las repercusiones legales de este acto de imprudencia no tardaron en llegar y podrían tener consecuencias severas para la libertad del músico. Leandro Sigal, letrado que lleva adelante una causa previa contra L-Gante, explicó que esta acción constituye un quebrantamiento de las medidas impuestas por la Justicia. “Elián Valenzuela tiene una doble inhabilitación que le impide manejar un auto. Las autoridades labraron las actas y eso dice que él venía conduciendo y con eso está incumpliendo la medida y el juez puede pedir la detención inmediata si quiere después de esto”, advirtió el abogado con contundencia.