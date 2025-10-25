¡Bomba total! El padre de L-Gante le pide "accionar penalmente" contra Maxi El Brother

El escándalo en el entorno de L-Gante se intensificó con las contundentes declaraciones de su padre, Miguel Ángel Prosi, quien salió al cruce mediático tras la denuncia pública del cantante contra su exrepresentante, Maxi El Brother. Prosi no solo arremetió con duros términos contra el manager, sino que también deslizó críticas hacia el abogado de su hijo, Nicolás Payarola.

El padre de L-Gante denuncia "administración fraudulenta" La ruptura profesional entre L-Gante y Maxi El Brother se convirtió en una gran tormenta mediática. En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, el padre del músico expuso detalles de la tensa relación interna y fue categórico al advertir que "Elián tiene que accionar penalmente" contra su exrepresentante por supuestas irregularidades.

El papá de L-Gante fue duro contra Maxi El Brother. Miguel Ángel Prosi reveló que el desgaste con Maxi El Brother se remonta a tiempo atrás y afirmó que L-Gante ya había tomado la decisión de romper el vínculo legalmente: "El periodismo está atrasado porque la semana pasada Maxi recibió el telegrama y no sé si lo contestó".

padre de lgante Miguel Ángel Prosi criticó a Maxi El Brother. Captura de pantalla El padre del artista detalló que el telegrama fue enviado por el músico y firmado por Agustín Rodríguez, quien también es abogado de la actriz Eugenia Suárez. Sin embargo, la acción legal no se detiene allí. Prosi fue tajante al afirmar que "Elián tiene que hacer la denuncia penal ahora. Lo que pasó acá es que se desmadró la situación”. De hecho, el padre hizo pública su promesa: “Vamos a iniciar acciones legales contra Maxi El Brother por administración fraudulenta. Fue una promesa mía de hace rato hacer esto”.